Gaziosmanpaşa'da TOGG tanıtımı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın kullandığı Togg, ilçe meydanına getirildi. "Anadolu Ateşi" olarak adlandırılan kırmızı renkli, 34 GOP 01 plakalı araç vatandaşların beğenisini topladı. Vatandaşlar, aracı inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Usta, basın mensuplarına, insanın hayatında çok anlamlı ve önemli anlar bulunduğunu söyledi.

Bugün ilk kez yerli ve milli bir araca binmenin gururunu yaşadığını dile getiren Usta, "Bu aracın Türkiye'ye kazandırılmasında çok büyük bir emek ortaya koyan başta Cumhurbaşkanımıza ve mühendislerimize yürekten teşekkür etmek istiyorum. Gaziosmanpaşa Meydanı'ndan bu gururu bize yaşatan her bir vatandaşımızı da yürekten kutluyorum" dedi.



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Vatandaşlardan Nihat Sevinç de Togg'u gördüğü için çok memnun ve gururlu olduğunu belirterek, "Kızım Togg'a yazılmıştı ve kendisine de çıktı. İlk 900 içerisindeyiz. Allah bize de nasip etti." diye konuştu.