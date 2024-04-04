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Siyaset Gaziosmanpaşa da kızardı! Sayım yeniden yapıldı kazanan parti belli oldu
Siyaset

Gaziosmanpaşa da kızardı! Sayım yeniden yapıldı kazanan parti belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-04 22:11:00 -
Gaziosmanpaşa da kızardı! Sayım yeniden yapıldı kazanan parti belli oldu

AK Parti'nin itirazları üzerine sayımın yeniden yapıldığı Gaziosmanpaşa'da 848 oy farkıyla seçimi CHP adayı Hakan Bahçetepe kazandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayıldı. 848 oy farkıyla seçimi CHP adayı Hakan Bahçetepe kazandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı" dedi.

Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımı yapılmıştı.

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