0553 313 94 23

Gaziantep'ten ihracat rekoru

Gaziantep'in şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 593,3 milyon dolara ulaştı- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 171 ülkeye 711,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı

04 Mart 2019 Pazartesi 17:36
Gaziantep'ten ihracat rekoru

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in şubat ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 593,3 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, şubatta ihracatta rekor kırdıklarını, Gaziantep'in bir önceki yıla oranla yüzde 9,1 artışla 593,3 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirtti.

Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden şubatta yüzde 5,3 artışla 711,7 milyon dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çeken Kileci, "İhracatımızda ulaşılan rekor seviyeyi Gaziantep sanayicisinin yenilikçi vizyonuna ve ürettiği yüksek katma değere borçluyuz. Sanayicimizin ve ihracatçımızın inovasyon, tasarım ve markalaşma odaklı çabaları ile ihracatımızdaki ivmenin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kileci, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk iki ayında ihracatta istikrarlı bir şekilde artışının devam ettiğine dikkati çekerek, ocak-şubat döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,7 artışla 1 milyar 403 milyon dolar, Gaziantep'ten ise yüzde 10,5 artışla 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

- Gaziantep yeni pazarlara açılmaya devam ediyor

Kileci, 2019'da Gaziantep ihracatçısının mevcut pazarların korunması yanında yeni pazarlara açılma noktasında da önemli adımlar attığını belirterek, şöyle devam etti:

"28 ürün grubunun ihracatı 1,7 milyar dolardır. Bu rakam Gaziantep ihracatının yüzde 26'sına denk gelmektedir. Bu ürün gruplarında en çok ithalat yapan ilk 15 ülke incelendiğinde, firmalarımızın en büyük pazarların yüzde 52'sine henüz ihracat yapamadığı tespit edilmiştir. Yine aynı çalışma kapsamında şehrimizin 50 milyon dolar ve üzeri ihracat yaptığı 9 farklı sektörden 25 ürün grubu tespit edilmiş ve yüksek ithalata sahip olan ülkelerdeki konumu değerlendirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde önemli pazarların yüzde 36'sına firmalarımızın henüz ulaşamadığı görülmektedir. Firmalarımızın özellikle bu ülkelere yönelik çalışmalar yapmalarında fayda görüyoruz. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımız ve TİM’in, özellikle uzak pazarlara girişe yönelik desteklerini çeşitlendirmesinin ihracatımıza olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

- En fazla ihracat Orta Doğu ülkelerine yapıldı

GAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu ülkelerinin yüzde 44,5 pay ile ilk sırada yer aldığı, AB ülkelerinin yüzde 21,4 ile ikinci ve Afrika ülkelerinin ise yüzde 13,6 ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden şubatta 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Libya, Almanya, İran ve Belçika'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi.

İhracatı yapılan ürünler incelendiğinde ise halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri, bitkisel yağlar ile dış giyim en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:36
  1. GAİB
  2. Gaziantep
  3. İhracat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu: "Milletimiz bugün hem iktidar hem muktedir”
    1. Bakan Soylu: "Milletimiz bugün hem..
    2. Antalya’da okul basan 9 öğrencinin..
    3. Muğla'da hırsızlık şüphelileri..
    4. Heniyye Mısır ziyaretinden yeni..
    5. EYT çıkıyor mu son dakika? | Binali..
    6. Bakan Çavuşoğlu: “İdlib muhtırası..
    7. Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş açıklaması!
    8. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri..
    9. İzmir'de dolandırıcılık operasyonu
    10. Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu..
    11. Hatırlandıkları için memnun kaldılar
    12. Volvo, otomobillerin hızını 180..
    13. "Çok kırılgan bir takımız"
    14. Rusya 'Skripal' olayında İngiltere'yi..
    15. Yeni içme suyu hattında ilk eve su..
    16. Bakan Dönmez: “AK Parti belediye..
    17. Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya"..
    18. Korsan ödeme noktaları için aboneleri..
    19. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    20. Yeni S-400'ler teslim edildi
    21. Güney Afrika'ya Türk Cumhurbaşkanı..
    22. Kalp krizi neden olur?
    23. AK Parti'nin Bartın mitingi
    24. Nemrut yolu kardan temizleniyor
    25. ABD, İsrail'e THAAD hava savunma..
    26. AK Parti'nin Bartın mitingi
    27. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
    28. Hollanda'da camiye İslamofobik..
    29. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
    30. Başkan Tok: “Mega projeleri İlkadım’a..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk