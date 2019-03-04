Gaziantep'ten ihracat rekoru

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in şubat ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 593,3 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, şubatta ihracatta rekor kırdıklarını, Gaziantep'in bir önceki yıla oranla yüzde 9,1 artışla 593,3 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirtti.

Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden şubatta yüzde 5,3 artışla 711,7 milyon dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çeken Kileci, "İhracatımızda ulaşılan rekor seviyeyi Gaziantep sanayicisinin yenilikçi vizyonuna ve ürettiği yüksek katma değere borçluyuz. Sanayicimizin ve ihracatçımızın inovasyon, tasarım ve markalaşma odaklı çabaları ile ihracatımızdaki ivmenin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kileci, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk iki ayında ihracatta istikrarlı bir şekilde artışının devam ettiğine dikkati çekerek, ocak-şubat döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,7 artışla 1 milyar 403 milyon dolar, Gaziantep'ten ise yüzde 10,5 artışla 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

- Gaziantep yeni pazarlara açılmaya devam ediyor

Kileci, 2019'da Gaziantep ihracatçısının mevcut pazarların korunması yanında yeni pazarlara açılma noktasında da önemli adımlar attığını belirterek, şöyle devam etti:

"28 ürün grubunun ihracatı 1,7 milyar dolardır. Bu rakam Gaziantep ihracatının yüzde 26'sına denk gelmektedir. Bu ürün gruplarında en çok ithalat yapan ilk 15 ülke incelendiğinde, firmalarımızın en büyük pazarların yüzde 52'sine henüz ihracat yapamadığı tespit edilmiştir. Yine aynı çalışma kapsamında şehrimizin 50 milyon dolar ve üzeri ihracat yaptığı 9 farklı sektörden 25 ürün grubu tespit edilmiş ve yüksek ithalata sahip olan ülkelerdeki konumu değerlendirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde önemli pazarların yüzde 36'sına firmalarımızın henüz ulaşamadığı görülmektedir. Firmalarımızın özellikle bu ülkelere yönelik çalışmalar yapmalarında fayda görüyoruz. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımız ve TİM’in, özellikle uzak pazarlara girişe yönelik desteklerini çeşitlendirmesinin ihracatımıza olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

- En fazla ihracat Orta Doğu ülkelerine yapıldı

GAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu ülkelerinin yüzde 44,5 pay ile ilk sırada yer aldığı, AB ülkelerinin yüzde 21,4 ile ikinci ve Afrika ülkelerinin ise yüzde 13,6 ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden şubatta 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Libya, Almanya, İran ve Belçika'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi.

İhracatı yapılan ürünler incelendiğinde ise halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri, bitkisel yağlar ile dış giyim en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu belirtildi.