Gaziantep'ten 134 ülkeye teknoloji transferi yaptılar

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark'ta faaliyet gösteren yazılımcı bir grup üniversitelinin geliştirdiği mobil uygulamalar, akıllı telefonlarına indiren 134 ülkeden 100 bini aşkın kullanıcının günlük yaşamlarına ve sorunlarının çözümlerine kolaylık sağlıyor.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri Deniz Can Ilgın, Ömer Doğan, Hazar Taylan Yılmaz ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Sinan Zan ile üniversiteye hazırlanan Abdurrahman Tekir, mobil yazılımı üzerine çalışmalar yapmaya başladı.

Katıldıkları bazı yarışmalarda başarılı olan ve "Hackathon" gibi yazılımcıları bir araya getiren oluşumlarda adlarından söz ettiren gençler, GAÜN Teknopark'ta "appVentures" adında şirket kurarak uygulama geliştirmeye başladı.

Bir süredir çalışmalarını teknopark bünyesinde sürdüren girişimciler, turistleri gezdirerek dil pratiği yapılması için "guiME", insanların birkaç tuşlamayla evlerine tamirci çağırabileceği "Tamirci Kapında", numara, e-mail ve benzeri unsurlar gerekmeksizin haberleşme sağlayan "Locial" gibi uygulamaları akıllı telefon kullanıcılarına sundu.

Android, iOS gibi mobil işletim sistemine sahip telefonlara indirilen uygulama ile yayıncı platform aracılığıyla 134 ülkeden 100 binin üzerinde kullanıcıya teknoloji transferi gerçekleştiren genç girişimciler, hem şirketlerini hem de Türkiye'nin mobil yazılımda önemli noktalara gelmesini hedefliyor.

Öğrencilerden Deniz Can Ilgın, AA muhabirine, Hackathon yarışlarında aldıkları başarılarla yazılım sektöründe mobil uygulama geliştirmeye başladıklarını söyledi.

Yaşamlarının büyük çoğunluğunu uygulama yazılımı üzerine ayırdıklarını ifade eden Ilgın, şunları kaydetti:

"Hedefimiz dünya üzerinde mobil pazarda aktif ve etkin role sahip olabilmek. Gerçekten öğrenciyken bunu yapabilmek, bu süreci yürütebilmek ve girişme atılmak bizim için çok heyecan verici oldu. Girişimle bir şeyleri başarabileceğimizi görmüş ve kendimizi keşfetmiş olduk. Şirket kurduktan sonra çoğu zaman ofiste yatıp kalkıyoruz, belki hafta sonları eve gidiyoruz. Böyle yoğun temponun içerisinde başarıya ulaşabileceğimizi umuyoruz."

Hayata geçirdikleri yazılımlarla kullanıcıların gündelik hayatını kolaylaştıracak uygulamalar geliştirdiklerini dile getiren Ilgın, "Bu uygulamalarla 134 ülkeden 100 bini aşkın kullanıcının telefonlarına girebildik. Yakın zamanda uygulamalarımızla milyonlara ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz ülkemizi mobil uygulama pazarı başta olmak üzere zirveye taşımaktır." diye konuştu.

Girişimcilerden Ömer Doğan ise yarışlardaki başarılarıyla kendilerini mobil uygulama yazılımına yoğunlaştırdıklarını belirterek, "Birçok girişimimiz aslında dünya çapında ve milyonlarca kişiye ulaşıyor. Birçok üniversite öğrencisi sadece bölümüyle ilgilenirken biz bölümümüzün dışında kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yazılım alanında yenilikler yapıyoruz." ifadesini kullandı.