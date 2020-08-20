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Aktüel Gaziantep’teki üzüm bağları çiftçinin kurduğu ekibe emanet
Aktüel

Gaziantep’teki üzüm bağları çiftçinin kurduğu ekibe emanet

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:50:14 -
Gaziantep’teki üzüm bağları çiftçinin kurduğu ekibe emanet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hasadına başlanan 50 bin dekar alandaki üzüm bağlarında hırsızlığı önlemek için Çiftçi Malları Koruma Birliği tarafından görevlendirilen 8 bekçi, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

İslahiye Çiftçi Malları Koruma Birliği Başkanı Cemal Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadına başlanan üzüm bağlarında muhtemel hırsızlık olaylarına karşı 8 bekçi ile kurdukları motorize ekiple bölgede gece gündüz demeden görev yaptıklarını belirtti.

Böylelikle çiftçinin alın terine sahip çıktıklarını anlatan Yıldırım, "İlçede başlanan üzüm hasadıyla birlikte bölgemizde 950 bin kök bağı koruma altına almış bulunuyoruz. Zaman zaman hırsızlıklar oluyor. Onları da yakalayıp jandarmaya teslim ediyoruz." dedi.

İslahiye Ovasında, Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede "Antep karası", "hatun parmağı", "kardinal" ve "sultani" üzümlerinin hasadı yapılıyor.

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