  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası
Aktüel

Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası

Bölücü terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanık hakim karşısına çıktı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 22:04:19 -
Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bölücü terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul, Şevin Coşkun da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanık CHP Şehitkamil Meclis üyesi Adnan E, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütünün siyasi bir tanım olduğunu savundu.

Mahkeme Başkanı Ali Çelenk'in "PKK silahlı terör örgütü değil mi?" sorusunu ise sanık Adnan E, terör örgütü kavramının tartışmalı bir konu olduğunu öne sürdü.

Sanık Adnan E. terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin örgütün yönlendirmesiyle avukatlığını üstlendiği yönündeki iddiaları da reddetti.

Tutuklu sanık Hasan S, savunması sırasında terör örgütü elebaşına "sayın" demesi üzerine Başkan Çelenk tarafından uyarıldı.

Sanık Hasan S, devamında eylemlerinin silahlı terör örgütü faaliyeti olmadığını iddia etti.

Duruşma sırasında heyet, yargılamanın düzenini bozdukları gerekçesiyle zaman zaman bazı avukat ve sanıklara uyarıda bulundu.

Duruşmaya diğer sanıkların savunmalarıyla yarın devam edilecek.

- Soruşturma safhası

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında, 14 Temmuz'da düzenlenen ikinci operasyonda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın, CHP'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AP dünyaya az önce servis etti: İran gemiye el koydu
Dünya

AP dünyaya az önce servis etti: İran gemiye el koydu

AP News'in geçtiği son dakika haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Güney Kore bandıralı bir petrol tankerinin İran tarafından e..
Şamil Tayyar'dan çarpıcı uyarı: Böyle bir tehlike var
Siyaset

Şamil Tayyar'dan çarpıcı uyarı: Böyle bir tehlike var

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, CHP yandaşı Can Ataklı'nın skandal darbe çıkışı sonrası çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: S. Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz
Dünya

Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: S. Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ı "ülke içlerindeki hassas ve hayati öneme sahip 10 mevziyi vurmakla" tehdit etti. Açıklamayı ajanslar s..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay