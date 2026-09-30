Gaziantep'teki otobüs-otomobil kazasında 3 yaşındaki Kerem öldü, ölü sayısı 8'e yükseldi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Kerem Gökşen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölümüyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kaza, 27 Eylül Pazar günü akşam saat 18.06 sıralarında Gaziantep-Nurdağı kara yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatay-Gaziantep arasında sefer yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsü ile Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir halinde olan 31 AHB 98 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin otobüsün şeridine geçtiği anlar yer aldı.

Otomobilde bulunan 2'si çocuk 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobildeki 3 yaşındaki Kerem ile otobüste bulunan 15 kişi yaralandı.

Kerem'in cenazesi Hatay'a gönderildi

Kerem Gökşen, aynı kazada hayatını kaybeden Senem Gökşen'in (44) oğlu, 1 yaşındaki Atakan Gökşen'in ise ağabeyiydi. Hastanede kurtarılamayan küçük çocuğun cenazesi, defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kerem'in Hatay Aşağıoba Mahallesi'nde "annesi ve ağabeyinin yanına" defnedileceği öğrenildi.

Kazada, otomobilde bulunan Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.