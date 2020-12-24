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Aktüel Gaziantep'teki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Gaziantep'teki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:21:26 -
Gaziantep'teki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir motosikletin çalınması ve bir evden yapılan hırsızlık ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İnceleme sonrasında hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 kişinin kimliğine ulaşan polis ekipleri, şüphelileri adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler, buldukları çalıntı motosikleti sahibine teslim etti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir şüphelinin motosikletin bulunduğu binadan içeriye girmesi ve bir süre sonra ise çaldığı motosikletle binadan çıkıp uzaklaşması yer alıyor.

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