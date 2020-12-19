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Aktüel Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu
Aktüel

Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Sağlık Bakanı Koca: - "Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzdü. Vefat sayımız 9 oldu. Olayı yakından takip ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:25:28 -
Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9 olduğunu belirterek, olayı yakından takip ettiklerini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olayın herkesi üzdüğünü ifade etti.

Olayda vefat sayının 9 olduğunu açıklayan Koca, yangından etkilenen diğer hastaların 112 acil ekipleri tarafından civar hastanelere nakledildiğini kaydetti.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Koca, olayı yakından takip ettiklerini aktardı.

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