  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gaziantep'teki can pazarı havadan görüntülendi!
Gündem

Gaziantep'teki can pazarı havadan görüntülendi!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 16 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin de yaralandığı kazadan sonra yaşanan can pazarı havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 23:18:00 - 2022-08-21 00:01:23

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye bugün iki farklı büyük trafik kazası haberi ile sarsıldı.

Kazalardan birisi Mardin'in Derik ilçesinde yaşanırken, diğeri de Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi.

Mardin'deki kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 26 vatandaş da yaralandı. Gaziantep'teki kazada ise 16 kişi hayatını kaybederken, 31 vatandaş yaralandı.

Anadolu Ajansı, Nizip'teki kazadan sonra yaşanan can pazarını havadan görüntüledi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada kazada hayatını kaybeden 16 kişiden, 3'ünün sağlık görevlisi, 3'ünün itfaiye personeli, 2'sinin gazeteci, 8'inin de yolcu olduğu belirtildi.

Gaziantep'te facia: 15 kişi hayatını kaybetti! 'Aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var'
Gaziantep'te facia: 15 kişi hayatını kaybetti! 'Aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var'

Gündem

Gaziantep'te facia: 15 kişi hayatını kaybetti! 'Aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var'

Mardin'de kazadan sonra can pazarı! İzleyenlerin yüreği yandı..
Mardin'de kazadan sonra can pazarı! İzleyenlerin yüreği yandı..

Gündem

Mardin'de kazadan sonra can pazarı! İzleyenlerin yüreği yandı..

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23