Gaziantep'teki can pazarı havadan görüntülendi!
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 16 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin de yaralandığı kazadan sonra yaşanan can pazarı havadan görüntülendi.
Yeniakit.com.tr
Türkiye bugün iki farklı büyük trafik kazası haberi ile sarsıldı.
Kazalardan birisi Mardin'in Derik ilçesinde yaşanırken, diğeri de Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi.
Mardin'deki kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 26 vatandaş da yaralandı. Gaziantep'teki kazada ise 16 kişi hayatını kaybederken, 31 vatandaş yaralandı.
Anadolu Ajansı, Nizip'teki kazadan sonra yaşanan can pazarını havadan görüntüledi.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada kazada hayatını kaybeden 16 kişiden, 3'ünün sağlık görevlisi, 3'ünün itfaiye personeli, 2'sinin gazeteci, 8'inin de yolcu olduğu belirtildi.
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Gaziantep'te facia: 15 kişi hayatını kaybetti! 'Aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var'