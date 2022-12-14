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Yerel Gaziantep'te zincirleme kaza: 12 yaralı
Yerel

Gaziantep'te zincirleme kaza: 12 yaralı

Gaziantep'te 2 halk otobüsü ve 1 tırın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 18:01:00 - 2022-12-14 18:03:20

Gaziantep'te 2 halk otobüsü ve 1 tırın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

İpekyolu'nda 2 halk otobüsü ve bir tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 12 yaralı hastanelere kaldırıldı.

Polis güvenlik tedbiri aldı

Polis yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için güvenlik tedbiri aldı.

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