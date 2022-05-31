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Aktüel Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin sıcak gelişme
Aktüel

Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin sıcak gelişme

Gaziantep'te, bir kadının darbedilmesine ilişkin şüpheli Ş.Ç, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 00:49:00 -
Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin sıcak gelişme

Gaziantep'te, bir kadının darbedilmesine ilişkin şüpheli Ş.Ç, gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada görüntüleri yer alan, bir kadının darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.

 

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