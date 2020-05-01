Gaziantep’te yasaklara uymayan 2 bin 261 kişiye ceza

Gaziantep’te, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altındaki bin 122, 65 yaş üstündeki 17 ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden bin 112 kişiye cezai işlem yapıldı.

Türkiye genelinde 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan büyükşehirlerden biri olan Gaziantep’te de polis ekipleri tarafından denetimler ve uygulamalar aralıksız sürüyor. Kentte, yapılan uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp dışarı çıkan 20 yaş altındaki bin 122 kişiye, 65 yaş üstündeki 17 kişi ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden bin 112 kişiye işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında toplam 256 iş yeri de denetlenirken 10 iş yerine yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldı.