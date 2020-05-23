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Gaziantep'te yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:43:35 -
Gaziantep'te yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan A.Y, operasyonla gözaltına alındı.

Aynı zamanda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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