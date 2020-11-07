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Aktüel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 19:55:09 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Burç Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Suriye uyruklu 3 kişinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Şahinbey ilçesine bağlı Burç ve Vatan mahallelerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada ise 1050 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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