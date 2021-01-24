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Yerel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Yerel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 61,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 09:20:00 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerin, Mevlana, Hasırcıoğlu ve Hacıbaba mahallelerindeki 4 adrese düzenledikleri operasyonda 4 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 61,5 kilogram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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