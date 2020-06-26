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Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:14:57 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 11 kilogram Hint keneviri ve 3 ruhsatsız tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.



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