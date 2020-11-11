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Aktüel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 00:22:11 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 863 polisin katılımıyla "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narko Şahin-27" operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, 5 mahallede önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon tamamlandı.

Mahallelerin giriş ve çıkışların tutulduğu operasyonda, kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter, dedektör köpeklerin de kullanıldığı ve 863 polisin görev aldığı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında adreslere yapılan aramalarda, 2 kilo 280 gram esrar, 1 kilo 365 gram metamfetamin, 620 gram sentetik uyuşturucu, 370 gram eroin, 356 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 5 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

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