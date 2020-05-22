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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:59:09 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 83 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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