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Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:32:59 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, şüphelilerin yakalanması için daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, birer ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürüldü.

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