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Gündem Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Gündem

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 01:22:00 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde ve Nizip ilçesinde daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 13 şüphelinin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Narkotik Şube ve Nizip ilçe ekiplerimizce uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 ikamet, 6 işyeri ve 6 araçta yapılan aramada; bir miktar uyuşturucu madde ve hap, bir adet hassas terazi ve 5 adet tabanca ele geçirilerek gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.” denildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

 

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