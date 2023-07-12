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Yerel Gaziantep'te ünlü milyarder bir anda gözaltına alındı: Davayı çıkarabilmek için 15 bin lira vermeyi teklif etmiş
Yerel

Gaziantep'te ünlü milyarder bir anda gözaltına alındı: Davayı çıkarabilmek için 15 bin lira vermeyi teklif etmiş

Yeniakit Publisher
2023-07-12 20:22:00 - 2023-07-12 20:23:42
Gaziantep'te ünlü milyarder bir anda gözaltına alındı: Davayı çıkarabilmek için 15 bin lira vermeyi teklif etmiş

Gaziantep Şok ünlü iş adamı gözaltına Alındı! Türkiye'nin sayılı çerez fabrikatörleri arasında yer alan evli ve 3 çocuk babası Gaziantepli işadamı C.E'nin, yasak aşk yaşadığı E.M. davası ile ilgili bir gelişme yaşandı.

C.E. ile ilgili İzmirli yasak aşkı E.M'nin açtığı babalık davasında şok bir gelişme yaşandı.

Çocuğunu kabul etmeyen ve 24 aydır DNA örneğini vermekten kaçan Gaziantepli işadamı, işe giderken aracı durdurularak aniden gözaltına alındı ve polis zoruyla DNA testine götürüldü.

DAVA HAKKINDA

İzmir'de Karşıyakalı üniversite öğrencisi E.M'den bir çocuk dünyaya getiren evli ve üç çocuk babası C.E, yaşadığı Gaziantep dahil hiçbir yerde DNA testi alınması için bulunamazken, genç kadına haber gönderip 1 milyarlık babalık davasını geri çekmesi karşılığında her ay düzenli olarak kendisine 15 bin lira vermeyi teklif etmişti.

EVLİ OLDUĞUNU GİZLEDİ

22 yaşındaki E.M, evli olduğunu gizlediği iddia edilen iş insanı C.E'den hamile kalarak bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ancak milyarder iş insanı C.E. çocuğu kabul etmedi. Evlenme vaadiyle kandırıldığını belirterek mahkemeye başvuran genç kız, çocuğu için babalık davası açtı.
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