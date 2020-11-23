Gaziantep'te TSE standartlarına uygun olmayan maskelerin satışı yasaklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olmayan maskelerin satışının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bir dizi yeni tedbir aldı.

Bu kapsamda, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlarla 60 yaş ve üzeri kamu çalışanlarının bugünden itibaren 09.00-16.00 saatleri arasında esnek çalışma usulüne göre çalışabilmelerine karar verilirken, il genelinde satışı yapılan tüm cerrahi maskelerin TSE standartlarına uygun olması, TSE standartlarına uygun olmayan maskelerin satışına izin verilmemesi kararlaştırıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı ayrıca 5 Ekim tarihindeki "15 yaş ve altı çocukların semt pazar yerlerine girişinin yasaklanması" maddesindeki yaş sınırı 12 yaş ve altı olarak değiştirildi.



