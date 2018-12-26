Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Gaziantep'te, aynı yönde ilerleyen otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü güçlükle kurtardı.



Kaza, öğlen saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Cuma Kurt yönetimindeki 07 KM 344 plakalı otomobil ile Atalay Levent Erler'in kullandığı 01 BDL 70 plakalı hafif ticari araç, 'U' dönüşü sırasında çarpıştı. Kazada Otomobil sürücüsü Cuma Kurt'un yanında bulunan 3 kişi ve hafif ticari araç sürücüsü Atalay Levent Erler yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülürken, aracında sıkışan Atalay Levent Erler itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.



Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Cuma Kurt, "Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya gidiyordum. Diğer araç yolun tam sağındaydı. Yasak olan yerden geçmeye çalışırken bariyerlerin yanında kaza oldu. Biz 4 kişiydik kayınvalidemle eşim yaralandı" dedi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.