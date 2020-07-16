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Aktüel

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonun zanlıları adliyede

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:29:28 -
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonun zanlıları adliyede

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'nin iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında, HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın, CHP'nin iki belediye meclis üyesi, DBP Gaziantep İl Başkanı ile 2 mahalle muhtarının da bulunduğu 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltı alınmıştı.

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