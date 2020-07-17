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Aktüel

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 tutuklama

Mahkemeye sevk edilen 15 şüpheliden aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'nin iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 09:21:33 -
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 tutuklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'nin iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 15'inin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın, CHP'nin iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı, 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 18 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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