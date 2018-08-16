Gaziantep'te terlik imalathanesinde yangın: 2 kişi öldü

Sanayi Mahallesi'ndeki Suriyeli bir işadamına ait terlik imalathanesinde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, iş yerinde çalışan Suriyeli Hamza Nasır (18) ile Mahmut Maruf (16) mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Ekipler, imalathanede Nasır ile Maruf'un cansız bedenine ulaştı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.