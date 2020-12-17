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Aktüel Gaziantep'te tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı
Aktüel

Gaziantep'te tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:28:21 -
Gaziantep'te tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesinde tedavisi tamamlanan kartal ve şahinler doğaya salındı.

Doğada çeşitli nedenlerle yaralanan 3 kartal, iki şahinin Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki hastanede tedavileri yapıldı. İyileşen kartal ve şahinler Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu'nun katılımıyla doğaya bırakıldı.

Erdem İsmetoğlu, gazetecilere, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde yaralanmış yaban hayvanların tedavisini yaptığını söyledi.

Ülke genelinde 24 merkezlerinin bulunduğunu ve bunların bir kısmının hayvanat bahçeleriyle protokol yaptığını dile getiren İsmetoğlu, "Gaziantep Hayvanat Bahçesinde 3 kartal, iki şahini tekrar iyileştirilmek suretiyle doğaya bırakılmaya hazır hale getirildi. Bir yıl içerisinde burada 650 civarında yaralı hayvan iyileştirilerek tekrar doğaya salındı. Ülke genelinde ise her yıl 4 bin hayvanı tedavi etmek suretiyle doğaya salıyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de Türkiye'nin 54 ilinden Gaziantep'e getirilen 650 hayvanın tedavisini yaptıklarını aktardı.

Yaşamını sürdüremeyecek hayvanların bakımlarını üstlendiklerini belirten Özsöyler, "Yaklaşık 300 kanatlılar ve kurtların sürekli bakımlarını sağlıyoruz. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sürekli bize destek veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Programa Doğa Koruma Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ve Doğa Koruma Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek de katıldı.

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