  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te tartıştığı arkadaşının bıçakladığı kişi öldü
Aktüel

Gaziantep'te tartıştığı arkadaşının bıçakladığı kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:36:13 -
Gaziantep'te tartıştığı arkadaşının bıçakladığı kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İlçede 35'inci Cadde'de bir araya gelen Mustafa Özçetin (42) ile M.N. (41), alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.N, Özçetin'i bıçakla yaraladı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa Özçetin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın ardından M.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Özçetin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suikast sonrası İran'dan dünyayı ayağa kaldıran hamle
Dünya

Suikast sonrası İran'dan dünyayı ayağa kaldıran hamle

İran'ın "nükleer faaliyetlerini hızlandıracak" yasa tasarısı hükümetin itirazlarına rağmen onaylandı.
Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…
Dünya

Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…

Dağlık Karabağ’da resmi dillerden birisinin Rusça olup olmayacağına Rusya’dan beklenen açıklama geldi.
Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!
Gündem

Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!

CHP'de yaşanan tecavüz skandalı başta olmak üzere diğer olayların üstünü örtmek için Odatv'nin ortaya attığı, sol medyanın köpürttüğü 'suika..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay