Gaziantep’te süper lig sevinci

Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçında geçen yıl Erzurum BŞB’ye penaltılarda yenilerek Süper Ligi’n kapısından dönen Gazişehir Gaziantep, bu yıl ise hem yarı finali hem de finali penaltı atışlarını kazanarak Süper Lig’e çıktı.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçta penaltı atışlarını 5-3 kazanarak Süper Lige çıkan üçüncü takım oldu. Geçen yıl Erzurum BŞB maçını penaltı atışları ile kaybederek Süper Lig hedefini gerçekleştiremeyen Gazişehir Gaziantep, Erzurumspor’un küme düştüğü bu sezonun sonundayarı finalde Osmanlıspor’u, final maçında da Hatayspor’u penaltılarda geçerek adını Süper Lige yazdırdı.

Gaziantep kentinde taraftarlar iki yıl aranın ardından tekrar süper lige yükselmenin coşkusu yaşanıyor.Kentte 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan dev ekranda maçı izleyen binlerce Gaziantepli maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Meydanda toplanan Gazişehir Gaziantep taraftarları maçın ardından Süper Lig’i meşaleler ve tezahüratlarla kutlarken, bazı taraftarlar ise konvoylar oluşturdu.

Büyük sevinç yaşayan taraftarlar, kupa törenini de kent meydanındaki dev ekrandan takip ediyor.