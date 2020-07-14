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Aktüel

Gaziantep'te suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 21:12:23 -
Gaziantep'te suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evin bodrum katından hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, bir kişiyi Karacaahmet Mahallesi'ndeki bir evin bodrum katından jeneratör çalarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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