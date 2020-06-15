Gaziantep'te sosyal mesafe kuralına uymayan 422 kişiye idari para cezası
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uymayan 422 kişiye idari para cezası uygulandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehir girişleri ve kent genelinde denetimler devam ediyor.
Bu kapsamda, 422 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan idari para cezası kesildi.
Denetlenen 176 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.