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Gaziantep'te sosyal mesafe kuralına uymayan 422 kişiye idari para cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:14:31 -
Gaziantep'te sosyal mesafe kuralına uymayan 422 kişiye idari para cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uymayan 422 kişiye idari para cezası uygulandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehir girişleri ve kent genelinde denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, 422 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan idari para cezası kesildi.

Denetlenen 176 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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