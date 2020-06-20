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Gaziantep'te sosyal mesafe kuralına uymayan 117 kişiye idari para cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:32:42 -
Gaziantep'te sosyal mesafe kuralına uymayan 117 kişiye idari para cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uymayan 117 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin muhtelif yerlerinde denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, 117 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası verildi.

Ayrıca denetlenen 296 iş yerinden birine yasal işlem uygulandı.

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