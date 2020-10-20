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Aktüel Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu genç ağır yaralandı
Aktüel

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu genç ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:32:49 -
Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu genç ağır yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi içerisinde yerde hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Suriye uyruklu M.A.H'nin (20) başından silahla vurulduğunu tespit etti.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

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