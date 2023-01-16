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Aktüel Gaziantep'te silahlı kavga: Ölüler var
Aktüel

Gaziantep'te silahlı kavga: Ölüler var

Gaziantep'te akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 22:29:00 -
Gaziantep'te silahlı kavga: Ölüler var

Gaziantep'te akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi'nde akraba iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada, Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (67) ve Kenan Kıranşal (38) hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan Nigar Kıranşal (61) ile Leyla Çeliktop (59) ise ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

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