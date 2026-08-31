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Yerel Gaziantep’te şehrin su kaynağı olan barajlarda başıboş köpek rezaleti
Yerel

Gaziantep’te şehrin su kaynağı olan barajlarda başıboş köpek rezaleti

Yeniakit Publisher
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Gaziantep’te şehrin su kaynağı olan barajlarda başıboş köpek rezaleti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sıcaklardan bunalan başıboş köpekler baraj suyuna girerek serinliyor. Taşıdıkları parazit ve mikropları bıraktıkları sular malesef şehir şebekesi ile evlere kadar ulaşarak halk sağlığını tehlikeye sokuyor.

Gaziantep’te başıboş köpek sorunu halk sağlığı tehdit etmeye devam ediyor. Hava sıcaklarının 37 dereceyi bulduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başıboş köpekler serinlemek için baraj gölüne girdi.

Şehrin ihtiyacı olan su kaynak ve barajlardan sağlanarak Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) tesislerinde arıtılarak şebekeye veriliyor.

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