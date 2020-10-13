  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili davada 2 sanığa hapis cezası
Aktüel

Gaziantep'te patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili davada 2 sanığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:08:15 -
Gaziantep'te patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili davada 2 sanığa hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yol kenarında patlayıcı ve düzeneğinin ele geçirilmesine ilişkin yargılanan sanıklardan birine 17 yıl 6 ay, diğerine ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Abduljabar Haıdr S. ve Nihat D. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı, avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmedi, suçsuz olduklarını öne sürdü.

Duruşma savcısı, 5 Kasım 2019'da kentin doğu girişindeki polis uygulama noktası yakınlarında boş arazide 3,5 kilogram patlayıcı ve düzeneğinin bulunmasıyla ilgili tır şoförü olan Abduljabar Haıdr S'nin Irak'tan patlayıcıyı Gaziantep'e getirerek Nihat D. ile birlikte ele geçirilen yere gömdüklerini belirterek, zanlıların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne silah sağlama" suçundan Abduljabar Haıdr S'ye 17 yıl 6 ay, Nihat D'ye de 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'na tepki yağıyor! AK Parti'den soru önergesi
Gündem

İmamoğlu'na tepki yağıyor! AK Parti'den soru önergesi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin yüksek maliyet iddiasıyla söküp yerine graffiti çalışması yapmaya başladığı dikey bahçeler mecli..
Rusya'dan skandal Ermenistan hamlesi! Hepsi ortaya çıktı
Dünya

Rusya'dan skandal Ermenistan hamlesi! Hepsi ortaya çıktı

Azerbaycan medyası, Rusya'dan Ermenistan'a kargo adı altında silah tedariki yapıldığını belirtti. Ermenistan'a verildiği ifade edilen silahl..
Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu
Gündem

Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzun süredir uzaktan eğitim gören ilkokul, köy okulları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri, lise hazırlık sını..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay