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Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:46
Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Gaziantep'te, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Engin Çevik (24) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Çevik yönetimindeki 27 US 962 plakalı motosiklete, ters şeritten gelen Zekeriya K. yönetimindeki 27 LC 970 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak yaralanan Çevik, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan Engin Çevik, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Çevik'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polisin kazaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:46
  1. Gaziantep
  2. otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
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  5. Engin Çevik

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