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Aktüel

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-05-25 18:09:11 -
Gaziantep'te otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bir otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yaprak Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bulunan dizüstü bilgisayarı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden kimlik tespiti yapan ekip, zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının çevrede bir süre gözlem yaptıktan sonra otomobilin arka camını kırarak dizüstü bilgisayarı çalması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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