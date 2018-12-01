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Gaziantep'te otomobil hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep'te Oto Hırsızlığı Büro Amirliğinin oto hırsızlarına karşı düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:08
Gaziantep'te otomobil hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep'te polisin otomobil hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 otomobil ve oto teybi çalanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüpheliyi tespit etti, adreslerini belirledi. Polisler, şüphelileri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:08
  1. Gaziantep
  2. oto hırsızları
  3. operasyon
  4. gözaltılar var

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