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Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Mustafa Doğu idaresindeki otomobil İslahiye-Hassa kara yolu Akbez mevkisinde refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada otomobilde bulunan anne Fatma Doğu olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü oğlu ise ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Fatma Doğu'nun cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37
  1. İslahiye-Hassa kara yolu
  2. Akbez mevkisi
  3. Gaziantep
  4. Adli Tıp Kurumu
  5. Cumhuriyet Savcısı
  6. Gaziantep'in İslahiye ilçesi

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