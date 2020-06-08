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Aktüel

Gaziantep’te orman yangını

Gaziantep’te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:01:01 -
Gaziantep’te orman yangını

Gaziantep’te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Çubuklu mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan kül olurken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi

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