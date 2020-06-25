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Aktüel

Gaziantep'te nikah törenleri canlı yayından izlenebilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:45:49 -
Gaziantep'te nikah törenleri canlı yayından izlenebilecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şahinbey Beleyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, nikah törenlerinde talebi olan çiftler için internetten canlı yayın hizmeti sunulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evlenecek çiftlerin izin ve talebi doğrultusunda ücretsiz olarak belediyenin YouTube kanalından canlı yayın yapılacak.

Çiftlerin yakınları belediyeye gelmeden nikahı internet üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Verilecek linkten sadece çiftlerin istedikleri kişilerin nikahı izlemesine olanak tanınacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenlerine katılımın sınırlandırıldığını belirterek, "Biz de evlenen çiftlerimizin yakınlarını düşünerek törenleri YouTube'a taşıdık. Çiftlerimizin onayıyla törenler canlı veya kapalı olarak YouTube kanalımızdan izlenebilecek." ifadelerini kullandı.

Videoların telif ve kullanım hakkının Şahinbey Belediyesine ait olduğu, belediye dışında herhangi bir kişi veya kurumun hak iddia edemeyeceği kaydedildi.


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