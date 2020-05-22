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Gaziantep’te mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Korona virüs salgınında vaka sayısı giderek artan Gaziantep’te, şehit yakınları dışındakilerin mezarlık ziyaretleri tamamen yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:11:18 -
Gaziantep’te mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Korona virüs salgınında vaka sayısı giderek artan Gaziantep’te, şehit yakınları dışındakilerin mezarlık ziyaretleri tamamen yasaklandı. Yasaktan haberi olmadan mezarlığa gelen vatandaşlar, içeri alınmayınca büyük üzüntü yaşadı.


Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de salgının bulaş riskini azaltmak amacıyla bütün mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Korona virüs vaka sayısı giderek artan kentte şehit yakınları dışındaki vatandaşların mezarlığa girişlerine izin verilmedi. Yasaktan haberi olmadan mezarlığa gelen vatandaşlar, içeri alınmayınca büyük üzüntü yaşadı. Araçları ile mezarlığa girmek isteyen vatandaşların birçoğu yapılan uyarıyla geri dönmek zorunda kaldı.


Yasaktan haberi olmadığı için kızının mezarını ziyarete geldiğini söyleyen bir kadın, içeri alınmayınca gözyaşlarına boğuldu. Kayınpederinin mezarını ziyaret etmek istediğini söyleyen bir adam ise yasaktan haberi olmadığını ama virüsün bulaşma riski nedeniyle alınan kararı yerinde bulduğunu belirtti.

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