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Aktüel

Gaziantep'te mahalli şarkıcı evlerinden çıkamayanlar için damda konser verdi

2020-04-19 19:37:09 -
Gaziantep'te mahalli şarkıcı evlerinden çıkamayanlar için damda konser verdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarkıcı Emre Çil, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla mahalleliye evinin terasında konser verdi.

Aydınlık Mahallesi'nde oturan Çil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama dolayısıyla evden çıkamayanlara moral vermek için evinin damında konser vermek üzere Kaymakamlıktan izin aldı.

Emre Çil, beraberindeki yakınları ile sosyal mesafe kuralına da uyarak evin damında saz çalarak, oyun havaları ve anonim türkülerden oluşan mini bir konser verdi.

Emre Çil, komşularının moralini yüksek tutmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çil, mahalle sakinlerinden salgın bitinceye kadar evlerinde kalmalarını istedi.

Mahalle muhtarı Yakup Kaya ise türkülerin mahalle sakinleri için moral olduğunu kaydetti.

Öte yandan, mahalleli, Çil'in söylediği türkülere evlerinin balkonundan eşlik etti.


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