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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 884 kişiye ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:14:17 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 884 kişiye ceza uygulandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymayan bin 884 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin muhtelif yerlerinde denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, bin 884 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamaktan idari para cezası verildi.

Ayrıca denetlenen 247 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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