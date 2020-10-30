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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 923 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 923 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:55:30 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 923 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 923 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 923 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişiye idari işlem yapılırken denetlenen 154 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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