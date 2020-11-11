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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 747 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 747 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:02:09 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 747 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 747 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün 747 kişi hakkında sosyal mesafe ihlali ve maske takmama nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 35 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 454 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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