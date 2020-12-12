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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 674 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 674 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-12 09:42:08 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 674 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 674 kişiye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 346 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 5, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 323 kişiye de idari para cezası kesti.

Denetlenen 347 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

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