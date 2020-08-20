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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 445 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 445 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-20 08:45:24 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 445 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 3 bin 445 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 445 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetim gerçekleştirilen 1363 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.



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